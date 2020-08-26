Лавров: Важно обеспечить необходимую атмосферу для устойчивого процесса переговоров по решению карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Важно обеспечить необходимую атмосферу для устойчивого процесса переговоров по решению карабахского конфликта.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в России.

«Наш общий настрой, как я понял, на продолжение процесса урегулирования. И в этом смысле важно обеспечить необходимую атмосферу, для того, чтобы наладить стабильный, устойчивый процесс переговоров. Переговоров не ради переговоров, а конечно же, нацеленных на достижение мирного решения карабахского вопроса. Со своей стороны, и в национальном качестве, и как один из трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, мы будем всячески содействовать созданию таких условий», - добавил он.