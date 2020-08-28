ВС Армении нарушили режим прекращения огня более 50 раз за сутки

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 54 раза, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района и на безымянных высотах на территории Ехегнадзорского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района, в селах Гаравелилер, Гёйяли и на безымянных высотах на территории Гедабейского района и в селе Гюннут Шарурского района Нахчыванской Автономной Республики.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Тагыбейли, Новрузлу, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нузгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.