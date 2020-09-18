Представители Азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретилась с послами ряда стран

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана продолжает проводить информативные встречи с дипломатическими представительствами различных стран в Азербайджане в связи с ситуацией в регионе, обострившейся из-за агрессивной политики Армении в отношении Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Общину.

На днях встречи были проведены с послом Хорватии Бранко Зебичем, послом Чехии – Миланом Экертом, послом Венгрии – Виктором Седеркеньи и послом Латвии Дайинисом Гаранчсем.

В ходе встречи представители Общины особо подчеркнули такие вопросы как оккупационная политика Армении, незаконная деятельность на оккупированных территориях, использование природных богатств, политика заселения, считающаяся военным преступлением, использование водных ресурсов как средство экологического террора против азербайджанского населения проживающего вблизи линии соприкосновения войск.

В Азербайджанской общине Нагорно-Карабахского региона отметили важность оказания давления на Армению международными организациями для того, чтобы она прекратила оккупацию азербайджанских земель, а беженцы и вынужденные переселенцы вернулись на свои родные земли.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова.)