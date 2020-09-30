Хикмет Гаджиев: В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Армения - оккупант, Азербайджан восстанавливает справедливость.

Как передает Trend, об этом в интервью телеканалу TRT World заявил помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев рассказал, о провокационных действиях и агрессии Армении в отношении Азербайджана, неадекватных заявлениях официального Еревана, а также разоблачил фейк-ньюс о "сбитом армянском СУ-25", в частности отметив, что в системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении.

Предлагаем вашему внимаю полное видео интервью: