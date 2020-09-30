Хикмет Гаджиев: В системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - Армения - оккупант, Азербайджан восстанавливает справедливость.
Как передает Trend, об этом в интервью телеканалу TRT World заявил помощник Президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики администрации Президента Хикмет Гаджиев.
Гаджиев рассказал, о провокационных действиях и агрессии Армении в отношении Азербайджана, неадекватных заявлениях официального Еревана, а также разоблачил фейк-ньюс о "сбитом армянском СУ-25", в частности отметив, что в системе радаров Азербайджана вообще нет информации о поднятии в воздух самолета Су-25 с территории Армении.
Предлагаем вашему внимаю полное видео интервью:
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