Малайзия поддерживает поиск путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Малайзия поддерживает все усилия, направленные на поиск путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе норм международного права. Об этом, как передает Trend, говорится в заявлении МИД.

«Малайзия глубоко обеспокоена ухудшением ситуации в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана после возобновления интенсивных боевых столкновений, которые начались 27 сентября 2020 года. Малайзия глубоко сожалеет о гибели людей, в том числе мирных жителей, в результате этих боевых действий», - говорится в заявлении.

Министерство отметило, что Малайзия присоединяется к призывам международного сообщества проявлять максимальную сдержанность и предпринять конкретные шаги по снижению напряженности.

«Малайзия настоятельно призывает стороны и впредь отдавать приоритет мирному урегулированию конфликта посредством диалога и дипломатии. В этом контексте Малайзия поддерживает все усилия, направленные на поиск мирного урегулирования конфликта на основе норм международного права, включая соответствующие резолюции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», - заявили в министерстве.

(Автор: Наргиз Садыхова)