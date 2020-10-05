Военные атташе и представители международных организаций были проинформированы об оперативной ситуации на фронте — минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Управление международного военного сотрудничества министерства обороны пятого октября провело очередной брифинг для иностранных военных атташе и представителей международных организаций, аккредитованных в Азербайджане.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, участники брифинга были проинформированы о ходе боевых действий на оккупированных территориях, освобожденных населенных пунктах и уроне, нанесенном силам ВС Армении.

Кроме того, гостям была предоставлена информация о ракетно-артиллерийских ударах вооруженных сил Армении по городам и районам Азербайджана, расположенным вдали от линии соприкосновения.

Гости были подробно проинформированы об ущербе, нанесенном мирным жителям и гражданским объектам в результате ракетно-артиллерийских обстрелов со стороны ВС Армении, а также о фактах бесчеловечного обращения с личным составом в их рядах.