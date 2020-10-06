Турция готова сотрудничать с Россией по Карабаху - Чавушоглу

Турция готова к сотрудничеству с Россией по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя TRT итоги рабочего визита в Баку, сообщает Trend со ссылкой на агентство «Anadolu».

Турецкий министр отметил, что Россия, как никто другой, должна быть заинтересована в урегулировании карабахского конфликта и устранении проблем у своих границ.

«Анкара выступает за долгосрочное решение армяно-азербайджанского конфликта под эгидой ОБСЕ. Мы готовы к вкладу в устранение разногласий на Кавказе на любых международных площадках», - сказал Чавушоглу, добавив, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ продемонстрировали всему миру провал миротворческих усилий.

Глава МИД Турции отметил, что перемирие не решает проблему оккупации Карабаха и Армения должна вывести войска с территории Азербайджана.

Азербайджан полон решимости освободить оккупированные Арменией земли, и Анкара поддерживает справедливую позицию Баку, добавил Чавушоглу.