ANAMA: ВС Армении сбросили на мирных жителей Азербайджана 4 кассетных боеприпаса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4-5 октября ВС Армении сбросили на территорию Геранбойского района 4 кассетных боеприпаса, запрещенных международными конвенциями. В результате от осколочного ранения погиб житель села Гызылгаджилы Геранбойского района.

Об этом Trend сообщает в среду со ссылкой на Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Во время оперативных поисковых работ, проведенных специалистами ANAMA, были обнаружены остатки 144 неразорвавшихся бомб типа 9Н235, а также 300 неразорвавшихся бомб типа M85.

В сообщении Нацагентства подчеркнули, что в 2008 году в соответствии с Конвенцией о кассетных боеприпасах (CCM) данные бомбы были отнесены к классу запрещённых боеприпасов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)