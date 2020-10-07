Армения вновь измышляет небылицы, чтобы скрыть свои военные неудачи — полковник запаса

БАКУ /Trend/ - Загнанная в угол армянская сторона, неспособная выстоять перед натиском армии Азербайджана, измышляет небылицы о наемниках, будто бы воюющих на азербайджанской стороне.

Об этом в среду сказал Trend полковник запаса Хикмет Агаев.

Он сообщил, что ложь и небылицы — традиционные уловки Армении, призванные умалить тяжесть военных потерь.

"Сегодня у Азербайджана сильная армия, и она не нуждается ни в чем. Эти заявления — чистой воды дезинформация. Будь у Армении доказательства, их бы предъявили. Однако, это невозможно, поскольку они лгут. Армянская сторона лжет совершенно беспардонно и пытается прикрыть неудачи всяким абсурдом.

Успехи армии Азербайджана налицо. Все вопросы в связи с обеспечением и снабжением решаются государством на самом высоком уровне, личной состав полностью укомплектован. Наша армия не нуждается в помощи извне.

Наемники сражаются именно на стороне Армении, а не Азербайджана. Всем известно, что мёртвых тел бойцов, уничтоженных армией Азербайджана, найдены трупы наемников. Применение наемников, террористов вполне в армянской традиции.

В настоящее время азербайджанская армия продолжает успешную контрнаступательную операцию для освобождения наших земель. Наша армия еще скажет свое решительное слово. В ближайшее время все мы станем очевидцами этого", - добавил Агаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)