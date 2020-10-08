В Азербайджан неоднократно приезжали сотни армянских спортсменов, представители культуры и политики — ответ Чингиза Абдуллаева Карену Шахназарову

БАКУ /Trend Life/ - Известный писатель, секретарь Союза писателей Азербайджана, президент ПЕН-клуба и кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", а также российского ордена "Дружбы" , народный писатель Чингиз Абдуллаев стал гостем программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1". В режиме видеосвязи он рассказал об эскалации ситуации на территории Азербайджана, армянской оккупации 20-ти процентов территории страны, длящейся порядка 30-ти лет о миллионе беженцев, призвав объективно подходить к сложившейся ситуации.

Чингиз Абдуллаев еще раз довел до сведения гостей передачи, что армянское население Нагорного Карабаха никто выгонять не собирается, и за его пределами в Азербайджане мирно проживает еще около 30-ти тысяч армян. Это утверждение с сомнением воспринял российский общественный деятель, кинорежиссёр и кинопродюсер Карен Шахназаров, который заметил, что его не пустили в Азербайджан, только потому, что он – армянин (хотя национальность для нашей страны не имеет значения), а отказ был связан с его антиазербайджанской позицией.

"В Азербайджан неоднократно приезжали сотни армянских спортсменов, представителей культуры, общественные и политические деятели. Более того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на первых Европейских играх в Баку лично вручил награду одному из армянских спортсменов. Они часто здесь бывают и никаких эксцессов не происходит. Что касается конкретно Шахназарова, он не всегда выступает с конструктивных позиций. Он не поверил в проживание в Азербайджане около 30-ти тысяч армян, но, если хочет, пусть к нам приедут российские операторы, и вместе с ними мы обойдем этих граждан Азербайджана армянской национальности, побеседуем с ними. Азербайджан — многонациональное, интернациональное и толерантное государство, где живут представители многих этносов и народов, в частности, около двухсот тысяч русских, а также тысячи грузин, украинцев, белорусов, евреев, талышей, лезгин, аварцев, курдов, удин и других. Мультикультурализм у нас в крови. И это правда! И более того, почему это Шахназаров не знает, и я обязательно скажу ему об этом при встрече, что все эти представители различных народов совместно с другими гражданами страны сражаются за освобождение оккупированных территорий Азербайджану, за свободу своей Родины. И это тоже правда! Так что, я с ним в этом не согласен. Он может приехать и убедиться лично, а если безосновательно боится, то может кого-то послать, который посетит этих людей и убедится в моей правоте. Так что, армяне действительно живут в Азербайджане, тогда как ни одного азербайджанца нет в Армении. Ну, хорошо, азербайджанцев они не любят, но там и русских не осталось, и других национальностей. Армения — это моноэтническая страна, такой они сделали для себя выбор", - сказал Чингиз Абдуллаев.

Народный писатель выразил сожаление, что ряд российских телеканалов и многие эксперты занимают антиазербайджанскую позицию, закрывая глаза на вопиющие факты армянской агрессии, обстрелы городов и сел Азербайджана, вдали от зоны боевых действий, убийства мирных граждан. Территориальная целостность Азербайджана признана всем мировым сообществом, есть четыре резолюции ООН о немедленном выводе всех оккупационных войск с территории Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов, отметил Абдууллаев.

"Мне поступило три предложения от российских телеканалов для участия в их передачах. Придется лететь, чтобы лично принять участие в передачах. Пусть сейчас опасно, но я все равно полечу и буду выступать, доводить до мировой общественности справедливую позицию Азербайджана по освобождению своих земель от армянской оккупации. Идет информационная война и мы обязаны успешно действовать, если хотим победить в это войне. Для этого нужны грамотные эксперты, владеющие иностранными языками — русским, английским и т.д. Примером для всех нас является наш Президент, который блестяще доносит до мировой общественности справедливую позицию своей страны на русском и английском языках. Следует обязательно воспитывать новые кадры в информационной сфере, чтобы продвигаться вперед", - резюмировал Чингиз Абдуллаев.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)