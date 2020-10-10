ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху

Нагорно-карабахский конфликт 10 октября 2020 09:06 (UTC+04:00)
ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Надимом Раза.

Как сообщили Trend в посольстве, на встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана, говоря о братских отношениях между двумя странами, которые базируются на прочной основе, отметил, что ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Парвиз Шахбазов обратился к международным энергетическим организациям в связи с военными провокациями Армении
Парвиз Шахбазов обратился к международным энергетическим организациям в связи с военными провокациями Армении
Состоялось второе заседание азербайджано-казахстанских рабочих групп
Состоялось второе заседание азербайджано-казахстанских рабочих групп
Грузинский министр: Важно оградить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан от любого военного воздействия
Грузинский министр: Важно оградить нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан от любого военного воздействия
Loading Bars
Лента новостей
МИД Азербайджана: Режим прекращения огня между Арменией и Азербайджаном носит гуманитарный характер Политика 09:39
Азербайджанский национальный музей ковра перевел средства в Фонд помощи ВС Азербайджана Социум 09:37
ВС Армении подвергают Гадрут интенсивному обстрелу с Ходжалинского направления Политика 09:32
Парвиз Шахбазов обратился к международным энергетическим организациям в связи с военными провокациями Армении Энергетика 09:26
Минобороны Азербайджана: Интенсивные бои продолжались всю ночь (ВИДЕО) Политика 09:24
Коллектив Государственного кукольного театра им. Абдуллы Шаига перевел средства в Фонд помощи ВС Азербайджана Социум 09:10
ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху Нагорно-карабахский конфликт 09:06
США не хотят допустить проблем с поставками азербайджанского газа в Европу из-за карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт 09:04
Азиатский банк развития расширяет программу поддержки в Азербайджане Финансы 08:12
В Японии 9 тыс. человек получили рекомендации покинуть свои дома из-за тайфуна Другие страны 08:00
102 инфицированных коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане Казахстан 07:50
Первый маршрутный поезд Maersk из Китая прибыл в Грузию Грузия 07:40
Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки Ядерная программа 07:30
В Техасе и Луизиане почти 400 тыс. человек остались без света из-за урагана "Дельта" США 07:09
Бразильские футболисты стартовали в отборе ЧМ-2022 с разгромной победы над сборной Боливии Спорт 06:35
В Канаде зафиксировали рекорд по числу заразившихся коронавирусом в сутки Другие страны 06:19
Си Цзиньпин заявил о намерении укреплять отношения с КНДР Другие страны 05:56
В США отменили намеченные на 15 октября дебаты Трампа и Байдена США 05:26
Ураган "Дельта" обрушился на побережье Луизианы США 05:03
Помпео заявил, что Трамп изучает варианты мер против Китая из-за коронавируса США 04:31
Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях Политика 03:52
Президент Ильхам Алиев: Мы хотим урегулирования, а не имитации, хотим не пустых слов на протяжении еще 30 лет Политика 03:47
В Москве завершилась встреча глав МИД Азербайджана, России и Армении Политика 03:45
Президент Ильхам Алиев: Для нас это Отечественная война Политика 03:44
Президент Ильхам Алиев в интервью Sky News назвал условия возможных переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию Политика 03:43
Президент Ильхам Алиев: Люди армянского происхождения в Нагорном Карабахе являются заложниками тамошнего криминального режима Политика 03:42
Президент Ильхам Алиев: Безопасность должна обеспечиваться политическим путем Политика 03:38
США подписали соглашение с AstraZeneca о разработке лекарства от COVID-19 США 03:28
Трамп подтвердил, что выступит на предвыборном митинге 12 октября США 03:07
Президент Ильхам Алиев: Мандат посредников заключается не во вмешательстве на местах, а в создании условий для поиска пути урегулирования Политика 02:46
Президент Ильхам Алиев: Если премьер-министр Армении спустится с небес на землю, то мы готовы к переговорам Политика 02:41
Президент Ильхам Алиев: Посредничество МГ ОБСЕ привело к тому, что сегодня происходит Политика 02:36
В Польше восстановили масочный режим из-за COVID-19 Европа 02:34
Президент Ильхам Алиев: Посмотрите интернет, посмотрите документы. И вы увидите, кто говорит правду, а кто лжет Политика 02:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Азербайджане проживают тысячи армян, а из Армении изгнаны все азербайджанцы Политика 02:29
Президент Ильхам Алиев: Наша цель – защитить наш народ, страну и отстоять наше право жить на своей земле Политика 02:22
Президент Ильхам Алиев: Франция - это страна, которая оказывает Армении наибольшую поддержку Политика 02:22
Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане есть не только турецкое, но и русское, израильское, белорусское, украинское оружие Политика 02:15
В Бразилии вторые сутки фиксируют более 27 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 02:15
Президент Ильхам Алиев: Турция оказывает нам поддержку, но это – политическая, дипломатическая поддержка Политика 02:11
Народная артистка СССР София Ротару посвятила клип Азербайджану (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 01:44
Байден потратил на предвыборную кампанию более $500 млн с начала года США 01:27
Теннисист Джокович в третий раз встретится с Надалем в финале Открытого чемпионата Франции Спорт 00:49
В Москве за сутки умерли 30 пациентов с коронавирусом Россия 00:23
Президент Ильхам Алиев: В июле мы могли спокойно перейти на территорию Армении Политика 00:15
Президент Ильхам Алиев: Сегодня азербайджанские солдаты находятся в дозоре в окопах, вырытых армянами на наших оккупированных землях Политика 00:13
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что азербайджанский народ одобряет мои слова. Мы будем гнать их до конца Политика 00:08
Президент Ильхам Алиев: Мы вернем наши земли – мирным или военным путем Политика 00:04
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ верит в меня. А я, опираясь на это доверие, принимаю все необходимые меры Политика 00:01
Президент Ильхам Алиев: Пашинян стал персонажем анекдотов Политика 9 октября 23:58
Президент Ильхам Алиев: Обращаясь к азербайджанскому народу, говорю: мы вернем наши земли Политика 9 октября 23:56
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Sky News" (ФОТО) Политика 9 октября 23:52
Президент Ильхам Алиев: Мы не претендуем на землю других стран, но и свою землю никому не отдадим Политика 9 октября 23:51
Президент Ильхам Алиев: Мы, возможно, в последний раз даем оккупантам шанс – покиньте наши земли Политика 9 октября 23:47
Президент Ильхам Алиев: Уничтожено большое количество военной техники ВС Армении Политика 9 октября 23:42
В работе Facebook произошел сбой В мире 9 октября 23:41
Президент Ильхам Алиев: Нет вопроса статус-кво, исчерпан. Я изменил статус-кво, изменил! Политика 9 октября 23:37
Минобороны: Армения целенаправленно совершила провокацию на государственной границе Политика 9 октября 23:35
Президент Ильхам Алиев: Единственный путь спасения вражеской страны – покинуть наши земли Политика 9 октября 23:28
Президент Ильхам Алиев: Никакая сила в мире не сможет заставить нас свернуть со своего пути Политика 9 октября 23:28
Президент Азербайджана: Как с точки зрения материально-технического оснащения, так и боевой подготовки азербайджанская армия сегодня имеет полное преимущество Политика 9 октября 23:27
Президент Ильхам Алиев: Любой военный специалист может видеть, что сегодня азербайджанская армия добилась победы на поле боя Политика 9 октября 23:26
Twitter ввел дополнительные ограничения в преддверии выборов в США В мире 9 октября 22:59
ВОЗ сообщила о рекордном росте заражения коронавирусом в мире за сутки В мире 9 октября 22:33
Государства-члены Движения неприсоединения выразили свою солидарность с Азербайджаном - Заявление Политика 9 октября 22:02
МИД: Под видом гуманитарной помощи осуществляется доставка оружия в Армению Политика 9 октября 21:44
Интервью Президента Ильхама Алиева транслировалось в передаче «The Connect World» телеканала CNN International (ФОТО) Политика 9 октября 21:43
Международный центр мугама поддержал Вооруженные силы Азербайджана Социум 9 октября 21:29
Азербайджанской армии хватило 10 дней, чтобы развеять миф о "сильной армии", созданный армянами за 30 лет Политика 9 октября 21:28
Освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 21:13
Генпрокуратура добыла важнейшие доказательства участия наемников в военных преступлениях Армении против Азербайджана Политика 9 октября 21:03
Члены азербайджанской диаспоры во всем мире включились в борьбу против армянской агрессии Политика 9 октября 20:53
В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении в Геранбое и Тертере ранены еще два гражданских лица Общество 9 октября 20:52
В результате ракетного обстрела Агдама ранены 4 гражданских лица - Генпрокуратура Азербайджана Общество 9 октября 20:52
Уничтожена выведенная на огневые позиции бронетехника ВС Армении - минобороны (ВИДЕО) Политика 9 октября 20:46
Полиция эвакуировала 5 тысяч человек из-за лесного пожара на севере Израиля Израиль 9 октября 20:21
Обстрелы ВС Армении вызвали пожары на гражданских объектах Азербайджана - МЧС Происшествия 9 октября 19:53
В движении уничтожен военный автомобиль ВС Армении, перевозивший 25 человек — минобороны (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 19:46
Обращение Президента Ильхама Алиева к народу вызвало в Европе широкий резонанс - Маиса Гюндогду на площадке Baku Network (ВИДЕО) Политика 9 октября 19:44
Война идет и в информационном пространстве — депутат Милли Меджлиса Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 19:35
В период военного положения в Азербайджане запрещено использование гражданских дронов Политика 9 октября 19:27
Уничтожена РСЗО "Прима" ВС Армении (ВИДЕО) Политика 9 октября 19:20
В результате армянских провокаций убит 31, получили ранения 168 мирных граждан Азербайджана Общество 9 октября 19:18
Азербайджанские спортсмены в зоне боевых действий (ФОТО) Спорт 9 октября 19:13
Компания BOS Shelf перечислила 1 миллион манатов в Фонд помощи Вооруженным силам Азербайджанской Республики Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:43
Совет печати Азербайджана выступил с заявлением в связи с визитами зарубежных журналистов в Нагорный Карабах Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:35
Освобожденное от оккупации село Суговушан Тертерского района (ВИДЕО) Политика 9 октября 18:26
Азербайджан одерживает дипломатическую и военную победу над Арменией – администрация Президента Турции Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 18:23
Названы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана Бизнес 9 октября 18:05
Первая независимая факторинговая компания Азербайджана разместила облигации на БФБ Финансы 9 октября 17:57
ВБ: В 2022 году профицит чистых финансовых обязательств платежного баланса Азербайджана составит 1,2% Финансы 9 октября 17:56
Raiffeisen Bank продолжает мониторинг туркменского финансового рынка Финансы 9 октября 17:52
Гражданское общество Антальи выразило поддержку Азербайджану Политика 9 октября 17:50
Джизакский политехнический институт в Узбекистане закупит солнечный коллектор Тендеры 9 октября 17:49
Встреча глав МИД России, Азербайджана и Армении началась в Москве Нагорно-карабахский конфликт 9 октября 17:49
В Туркменистан будут поставлены новые автобусы Транспорт 9 октября 17:46
Шотландский депутат обратился в британский МИД в связи с провокациями ВС Армении Политика 9 октября 17:43
Ракета, выпущенная с территории Армении в направлении Мингячевира, уничтожена в воздухе Политика 9 октября 17:42
Текущее положение дел в нагорно-карабахском конфликте является результатом провокационных действий со стороны Армении - американский аналитик Ирина Цукерман на площадке Baku Network (ВИДЕО) Экспертный совет 9 октября 17:38
В Баку будут созданы спецполосы для общественного транспорта Общество 9 октября 17:36
Все новости