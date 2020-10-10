БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Пакистана генералом Надимом Раза.

Как сообщили Trend в посольстве, на встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана, говоря о братских отношениях между двумя странами, которые базируются на прочной основе, отметил, что ВС Пакистана полностью поддерживают позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.