Возвращение к предыдущему безрезультативному переговорному процессу по карабахскому конфликту уже невозможно - экс-вице-премьер Украины

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы достигнутый в гуманитарных целях режим прекращения огня между Азербайджаном и Арменией открыл путь для поиска справедливого и прочного мира на основе восстановления территориальной целостности Азербайджана и обеспечения его полного суверенитета над всеми своими оккупированными территориями.

Об этом в субботу сказал Trend экс-вице-премьер Украины Константин Грищенко.

Грищенко считает, что для достижения этой конечной цели важен не столько формат переговоров, сколько осознание сопредседателями Минской группы ОБСЕ того, что возвращение к предыдущему вялотекущему, безрезультативному переговорному процессу уже невозможно. Последнее обострение вооруженного конфликта это ярко показало, сказал он.

Грищенко отметил, что Азербайджан в ходе последних событий продемонстрировал политическую волю и эффективную готовность мобилизовать все имеющиеся экономические, военные и дипломатические ресурсы для того, чтобы наконец перейти от бесконечных обсуждений в рамках Минской группы к поиску практического решения вопроса восстановления своего суверенитета над оккупированными территориями.

«Соотношение сил в пользу Азербайджана, и с этим не может не считаться противоположная сторона», - сказал он.

(Автор: Наргиз Садыхова)