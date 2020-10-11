Цель Армении - убивать мирных жителей Азербайджана, посеять панику - депутат из Гянджи

БАКУ /Trend/ - Армения продолжает свою политику террора и вновь подвергла ракетному обстрелу мирное население Гянджи.

Об этом сказал Trend в воскресенье депутат из Гянджи Нагиф Гамзаев.

Он подчеркнул, что мир не должен безмолвствовать перед лицом этих действий армян.

"Цель Армении - убивать наших мирных жителей, посеять панику среди населения. Как сказал Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий, Армении был дан последний шанс. Но она этот шанс недооценила. Наша армия даст адекватный ответ и оккупированные земли Азербайджана скоро будут освобождены", - добавил Гамзаев.

(Автор: Эльчин Мехтиев)