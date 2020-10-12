Почему Армения проигнорировала усилия президента России

БАКУ /Trend/ Армения проигнорировала всю ту работу, которую проделал лично президент России и МИД этой страны по деэскалации ситуации вокруг войны в Карабахе.

Почему, после подписания в Москве документа о временном прекращении огня в гуманитарных целях, Армения через сутки, демонстративно и с особой жестокостью, наносит ракетный удар по жилым кварталам Гянджи, как будто желая забрать как можно больше человеческих жизней?

Ответ напрашивается только один – еще больше раздуть огонь войны. Тогда спрашивается: кому и зачем это нужно?

За последние годы скопилось слишком много фактов, чтобы можно было однозначно утверждать: Ереван, уже не оглядываясь на мнение России, исполняет чей-то заказ.

Российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко, комментируя ситуацию вокруг войны в Карабахе, задается этим же вопросом:

«Очевидно, что у Пашиняна есть обязательства перед кем-то, но только не перед армянским народом. Эта война точно не в интересах армян, которым нужен мир,…. Но вместо этого армянский народ держат в заложниках чьих-то интересов. Кто стоит за спиной Пашиняна»?

Ответ на этот вопрос можно найти на российских телеканалах.

Мощное армянское лобби в России, планы и закулисные действия которого большинство россиян даже представить не могут, а также множество проармянских российских политиков и политологов, оплачиваемых Ереваном и вовлеченных в продвижение армянских интересов, все эти дни внушают российской аудитории одну и ту же мысль в разных вариациях: Турция уже пришла на Южный Кавказ, Россия может потерять влияние на Южном Кавказе, Турция никогда не была дружественной России страной, Турцию нужно остановить и т. д.

Начитавшись художественной литературы о русско-турецких войнах и поднимая антитурецкую волну, они видят лишь часть геополитической шахматной доски, отметая любую мысль о полезности дальнейшего сближения Москвы и Анкары, и превращаясь, таким образом, в соучастников плана Запада по возвращению Турции в лоно противников России.

Армения, при всей своей зависимости от России, приняла заказ Запада на провоцирование большой войны, поскольку это еще одна возможность при удачном стечении обстоятельств противопоставить Турцию России и похоронить зарождающийся политический тандем двух стран, могущий стать для Запада ночным кошмаром.

Ведущие самостоятельную внешнюю политику, обладающие мощным экономическим и военным потенциалом, имеющие лидеров, которые не меняют своих мнений как перчатки, Турция и Россия в тандеме будут представлять реальную угрозу Западу, поскольку смогут противопоставить свое слово слову Запада в решении важных региональных и мировых внешнеполитических вопросов. Собственно, это уже происходило несколько раз.

В этой связи показательно высказывание министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, сделанное им несколько дней назад во время выступления в комитете по иностранным делам британского парламента. Он сказал, что не исключает, что результатом конфликта в Нагорном Карабахе может стать укрепление отношений России и Турции.

«Идет схватка за геополитические позиции. Я думаю, что, несмотря на то, что иногда поведение наших турецких коллег по НАТО вызывает разочарование, мы должны очень внимательно относиться к риску того, что Турция падает в объятия России», – сказал Рааб, добавив, что у конфликта есть «многочисленные стратегические последствия».

Удар по жилым кварталам Гянджи сразу после объявления перемирия как раз и был еще одной отчаянной попыткой вызвать неконтролируемый приступ гнева у азербайджанской стороны со всеми вытекающими, с дальнейшим вовлечением в войну России на стороне своего «союзника», и, соответственно, Турции на стороне Азербайджана.

Сегодня у России есть возможность потушить самую застарелую горячую точку непосредственно вблизи своих границ. Пойдет ли Россия на более прямое и тесное сотрудничество с Турцией в вопросе урегулирования Карабахского конфликта, еще больше сцементировав русско-турецкие отношения, или у тамошнего генералитета взыграет консерватизм и генетическое чувство недоверия к Анкаре?

Мяч на российской стороне.

Азер Ахмедбейли