БАКУ/Trend/ - В Ханкенди армянские боевики жестоко избили старушку за плакат "Добро пожаловать!".

Пожилая женщина из Ханкенди вывесила перед своим домом плакат с надписью на азербайджанском «Xoş gəlmisiniz!» (Добро пожаловать!).



По словам пользователя армянского сегмента соцсетей Нуне Наспарян, за свой поступок женщина была зверски избита сотрудниками армянской военной полиции, свирепствующей на оккупированных территориях.