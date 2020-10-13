В Ханкенди армянские боевики жестоко избили старушку за плакат "Добро пожаловать!"
БАКУ/Trend/ - В Ханкенди армянские боевики жестоко избили старушку за плакат "Добро пожаловать!".
Пожилая женщина из Ханкенди вывесила перед своим домом плакат с надписью на азербайджанском «Xoş gəlmisiniz!» (Добро пожаловать!).
По словам пользователя армянского сегмента соцсетей Нуне Наспарян, за свой поступок женщина была зверски избита сотрудниками армянской военной полиции, свирепствующей на оккупированных территориях.
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