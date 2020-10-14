Используя современную боевую тактику, азербайджанская армия уничтожает огневые точки ВС Армении - военный эксперт

БАКУ /Trend/ - Во время контрнаступления против провокаций ВС Армении азербайджанская армия применяет современную боевую тактику.

Об этом в среду сказал Trend полковник запаса, военный эксперт Шаир Рамалданов.

Он отметил, что боевая тактика азербайджанской армии соответствует современным требованиям: «То есть, больше не применяются устаревшие методы ведения боя. Азербайджанская армия оснащена современной техникой и вооружением, что влияет на ведение боевых действий. Сейчас азербайджанская армия наносит удары по дальним и глубинным огневым точкам армянских войск, уничтожает технические средства и позиции противника благодаря современному вооружению, которым она обладает. Это четко отражено и в видеоматериалах, распространяемых министерством обороны страны. Во время боев, которые ведутся такими методами, армянской армии наносятся максимально чувствительные удары, которые делают ее слабее, и в то же время сводят к минимуму потери среди нашего личного состава, я бы даже сказал, что у нас потерь гораздо меньше, чем ожидалось. Естественно, что для армии, осуществляющей контрнаступление, потери неизбежны, потому что за 30 лет конфликта противник значительно укрепил свои позиции. Однако, современная техника и вооружение свели их к минимуму. Эти бои отличаются от боев первой Карабахской войны, потому что тогда азербайджанская армия больше сражалась за счет применения живой силы, сегодня же используются технические возможности и средства точного поражения, боевые задания выполняются с высокой точностью».

Полковник рассказал об еще одном успехе азербайджанской армии: «В истории Азербайджана впервые был уничтожен зенитно-ракетный комплекс Армении S-300. Азербайджанская армия уничтожила этот комплекс, используя современные технические средства. Специальные средства установили координаты комплекса и уничтожили его. Азербайджанская армия предупреждала армянскую сторону о том, что если ракетные комплексы S-300 будут передвигаться на азербайджанской территории, то они будут установлены и уничтожены».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова.)