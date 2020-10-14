БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лавров сообщил, что обсудил 14 октября ситуацию в Нагорном Карабахе с главой МИД Азербайджана.

Российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, добавил глава МИД РФ.

РФ не согласна с позицией Турции по Нагорному Карабаху о возможности военного решения, указал Лавров.