Лавров убежден, что политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно
БАКУ/Trend/ - Глава МИД России Сергей Лавров убежден, что политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
Лавров сообщил, что обсудил 14 октября ситуацию в Нагорном Карабахе с главой МИД Азербайджана.
Российские военные наблюдатели могут быть включены в состав механизма контроля за прекращением огня в Нагорном Карабахе, добавил глава МИД РФ.
РФ не согласна с позицией Турции по Нагорному Карабаху о возможности военного решения, указал Лавров.
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