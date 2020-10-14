На улицах Бостона разместили плакаты об армянской оккупации

БАКУ /Trend/ - Проживающие за границей азербайджанцы проводят в крупных городах мира различные акции в знак протеста против армянской оккупации.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, очередная такая акция прошла в Бостоне, США. По инициативе нашего соотечественника Гамида Рагимли, проживающего в штате Массачусетс, на различных центральных улицах города было размещено около 200 плакатов. На этих плакатах изображены фотографии, доказывающие, что премьер-министр Армении вместе с главой так называемого "режима" в Нагорном Карабахе - убийцы гражданского населения Азербайджана, включая младенцев, а также лозунги "Остановите Армению!", "Конец армянской агрессии!" и другие.

Этим шагом наши соотечественники обратили внимание жителей Бостона на то, что Армения проводит оккупационную, агрессорскую и террористическую политику в отношении нашей страны на государственном уровне, грубо нарушает все международные права и человеческие ценности, лишает гражданское население права на жизнь не только на передовой, но и в отдаленных от линии фронта городах и районах Азербайджана.

(Текст: Турал Гараджаев)