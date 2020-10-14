Обстрел Гянджи со стороны ВС Армении - грубое нарушение международного права - Александр Шапиро-Сулиман на площадке Baku Network (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В ходе видеовстречи директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова с общественным деятелем, послом Мира, миротворцем, Главой Всемирного сионитского движения «Херут» Александром Шапиро-Сулиманом были обсуждены военные провокации Армении против Азербайджана.

В частности, Александр Шапиро-Сулиман затронул ракетный обстрел Гянджи со стороны ВС Армении, отметив, что это грубое нарушение международного права.

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