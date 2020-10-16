Уничтожена артиллерийская батарея, ранен заместитель командира полка ВС Армении

БАКУ /Trend/ - Обстановка на фронте остается напряженной, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В течение 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной.

Вчера в течение дня ВС Армении обстреляли ракетами, артиллерией и минометами позиции азербайджанских подразделений в освобожденных от оккупации Джабраильском и Гадрутском направлениях, а также села вблизи линии фронта.

Ночью армянские войска пытались активизироваться на некоторых направлениях

фронта. Азербайджанские войска подавили их активность, они понесли большие потери.

В результате предпринятых азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 5 Д-30 и гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 «Шилка» и 8 единиц автомобильной техники с боеприпасами ВС Армении.

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Гёрус и Туршсу.

Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го

горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях полка не хватает продовольствия и боеприпасов.

В результате уничтожения автомобильной техники, доставляющей добровольцев на

оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавшие ВС Армении оставили на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники и бежали.

На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка. Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой.

Войска азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему

фронту.

(Текст: Кямаля Сеидова.)