Попытки Армении задействовать ОДКБ выглядят обреченными на провал – эксперт

БАКУ/Trend/ - В принципе Армения рассчитывает на то, что будет применен Договор о коллективной безопасности. Об этом сказал Trend директор Центра изучения современной Турции, научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев.

По словам эксперта, Армения ссылается на Статью 4, которая предполагает коллективную военную помощь в соответствии с правом на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, но здесь не этот случай, так как в документе, прежде всего, предусмотрена агрессия, которую в отношении территории непосредственно Армении, в рамках нынешнего обострения нагорно-карабахского конфликта, мы не наблюдаем.

"Поэтому, Статью 4 применять в данной ситуации не уместно. Далее можно сослаться на Статью 2, которая предполагает механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, но здесь тоже имеются определённые условия, в частности, должны быть угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету. Такой угрозы мы тоже не наблюдаем.

В тоже время Армения ссылается на Устав Организации Договора о коллективной безопасности, однако, и тут мы видим, что в Статье 3, где обозначены цели Организации - приоритет отдается именно политическим средствам. В Статье 8 тоже предусмотрено объединение усилий, но в данном случае делается акцент на борьбу с международным терроризмом. Возможно, именно поэтому Армения заявляет о том, что ее границам и ее безопасности угрожают террористы, прибывшие из стран Ближнего Востока, что тоже достаточно спорно", - подчеркнул он.

Как подчеркивает Гаджиев, так или иначе, для выработки общего механизма и ввода в зону ответственности Договора о коллективной безопасности нужно будет достичь полного консенсуса со стороны всех членов ОДКБ, что на сегодняшний день вряд ли возможно, поскольку есть Казахстан, Кыргызстан.

"Поэтому, вряд ли будет достигнут консенсус по вводу сил оперативного реагирования в зону ответственности ОДКБ, в частности на территорию Армении.

Что касается Нагорного Карабаха, то это часть территории не находится в зоне ответственности ОДКБ. Пока попытки Армении задействовать ОДКБ выглядят обреченными на провал", - подытожил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)