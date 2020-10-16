Председатель Госкомитета Азербайджана обратился к странам-членам МГ ОБСЕ

Нагорно-карабахский конфликт 16 октября 2020 19:11 (UTC+04:00)
Председатель Госкомитета Азербайджана обратился к странам-членам МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев направил письмо в посольства стран-членов Минской группы ОБСЕ в Азербайджане. Цель обращения - привлечь внимание стран, получивших мандат в направлении мирного урегулирования конфликта путем переговоров, к новой агрессии Армении.

Как сообщили в пятницу Trend в Госкомитете, в обращении подчеркивается, что 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, совершили масштабное нападение на Азербайджан. Было отмечено, что новый акт агрессии Армении против Азербайджана является продолжением вооруженного нападения в направлении Товузского района 12-16 июля 2020 года и провокации в направлении Геранбойского района 23 августа.

"Вооруженные силы Армении, нарушая основные нормы и принципы международного права, в том числе международного гуманитарного права, умышленно обстреливают густонаселенные гражданские объекты и населенные пункты Азербайджана вблизи линии фронта. В результате интенсивного артиллерийского обстрела поселка Шыхарх Тертерского района, поселков Бахарлы, Дордёл-1 и Тезекенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района, села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, где проживают вынужденные переселенцы и беженцы, есть серьезные разрушения. Среди вынужденных переселенцев, в том числе детей и женщин, есть убитые и раненые. Они являются жертвами армянской агрессии, после многолетних страданий в палаточных лагерях и железнодорожных вагонах, тяжелых психологических травм, нанесенных войной, в частности, геноцидом 1992 года в Ходжалы против гражданского населения, включая женщин, детей и стариков, они вновь вынуждены сталкиваться с испытаниями, которые вызваны вынужденным переселением. Эти люди были изгнаны из своих домов во время войны 1992-1994 годов и временно поселились в вышеупомянутых поселках, созданных азербайджанским государством.

Следует отметить, что, несмотря на внимание и заботу государства, единственный способ решить проблемы вынужденных переселенцев, как и закреплено в отчетах специальных докладчиков ООН по правам человека вынужденных переселенцев, в рамках официальных миссий международного сообщества в Азербайджане, обеспечить их право на достойную жизнь - позволить вернуться на свои родные земли достойно и в условиях безопасности. В результате артиллерийских и ракетных ударов было разрушено около 160 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры, в частности, важные энергоисточники и социальная инфраструктура.

Это военное нападение является продолжением стратегии Армении по применению силы и осуществлению незаконных демографических, культурных и физических изменений на оккупированных территориях, включая заселение этих территорий армянским населением, а также провокационных заявлений руководства страны-агрессора (Карабах - это Армения) и ее другой деятельности.

В стратегии безопасности руководства Армении отражены идея "новой войны за новые территории" и несовместимые с международным правом, противоречащие резолюциям Совета безопасности ООН и решениям ОБСЕ в связи с армяно-азербайджанским конфликтом, выдумки под названием "неограниченное самоопределение". Армения, пытаясь вовлечь, как сторону переговоров, созданный ею на оккупированных территориях незаконный марионеточный режим, постоянно нарушает существующий формат переговоров. Это серьезный удар по мирному процессу в целом.

Агрессия Армении против Азербайджана является грубейшим нарушением Женевских конвенций от 1949 года и дополнительных протоколов к ним, резолюций Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874, 884 от 1993 года, требующих немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских войск со всех оккупированных территорий Азербайджана, основных норм и принципов международного права, включая резолюцию Генассамблеи ООН "Ситуация на оккупированных территориях Азербайджана" от 2008 года, а также международного гуманитарного права.

Глубоко осознавая тот факт, что незаконное присутствие вооруженных сил Армении в оккупированном Нагорном Карабахе и прилегающих районах, угрожая миру и безопасности в регионе, остается главной причиной возобновления конфликта, Азербайджан вынужден защищать своих граждан и суверенную территорию от военной агрессии Армении. В рамках права Азербайджана на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом законная контрнаступательная операция служит восстановлению его территориальной целостности.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию ложится на военно-политическое руководство Армении. Эта страна, прячась за подписанным в Москве гуманитарным соглашением о прекращении огня, совершает новые нападения на мирное население Азербайджана. Армения продолжает агрессию и провокации с целью нарушения гуманитарного режима прекращения огня. Кровавое нападение, совершенное 11 октября на мирных жителей Гянджи, второго по величине города Азербайджана, расположенного вдали от зоны боевых действий, является позорным проявлением армянского террора и фашизма, актом геноцида и грубейшим нарушением недавно достигнутого соглашения о гуманитарном режиме прекращения огня.

Международное сообщество, в частности, страны-члены Минской группы ОБСЕ должны решительно осудить и остановить агрессию Армении против Азербайджана, вынудить эту страну-оккупанта выполнить свои обязательства по международному праву, включая резолюции Совбеза ООН от 1993 года и международного гуманитарного права", - говорится в обращении.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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