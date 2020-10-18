Премьер-министр Пакистана выразил поддержку позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Пакистана Имран Хан выразил поддержку Азербайджану в вопросе защиты его территориальной целостности.
«Я передаю самые теплые поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и братскому народу Азербайджана по случаю Дня Независимости. Мы отдаем дань уважения азербайджанским вооруженным силам, доблестно защищающим территориальную целостность своей страны. Пакистан поддерживает Азербайджан в его стремлении урегулировать нагорно-карабахский конфликт в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН", - написал он.
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Премьер-министр Пакистана выразил поддержку позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта
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