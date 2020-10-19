Европа должна оказать давление на Армению с целью недопущения создания террористической базы на территории Азербайджана - Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Главы стран Европы должны оказать давление на Армению с целью недопущения создания террористической базы на суверенной территории Азербайджана.

Об этом сказал Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Тейс отметил, что лидеры ключевых стран Европейского Союза совершают серьезную ошибку, пытаясь сфальсифицировать хорошо известные исторические факты, полностью подтверждающие, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана.

«Главы европейских государств должны оказать на Ереван все возможное политическое и экономическое давление, чтобы не допустить создание руководством Армении террористической базы на суверенной территории Азербайджана. Если Армения разместит базу террористической группировки ASALA на территории Азербайджана, это будет катастрофой для всего европейского континента. Азербайджанский народ и его правительство очень терпеливо реагируют на агрессию и ракетные атаки Армении и требуют справедливого отношения со стороны международного сообщества», - сказал Тейс.

(Автор: Наргиз Садыхова)