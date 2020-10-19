Обнародован новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе
БАКУ/Trend/ - Армения обнародовала новый список погибших армянских военнослужащих в Нагорном Карабахе по данным на 18 октября, сообщает Trend со ссылкой на армянские СМИ.
Армянские военнослужащие, погибшие в Нагорном Карабахе:
Абрамян Татул Гагикович, 2001 г.р.
Бабаян Рафик Арменович, 2001 г.р.
Саркисян Маис Коляевич, 1991 г.р.
Резервист Погосян Артем Генрихович, 1982 г.р.
Резервист Акопян Арег Ашотович, 1977 г.р.
Резервист Антонян Артём Владимирович, 1978 г.р.
Меликян Нарек Саркисович, 1995 г.р.
Назарян Тигран Самвелович, 2001 г.р.
Марукян Эдуард Геворкович, 2001 г.р.
Аджикян Эрик Саркисович, 2001 г.р.
Манташян Акоп Арсенович, 2001 г.р.
Арутюнян Тигран Жораевич, 1999 г.р.
Арутюнян Марлен Артюшевич, 1999 г.р.
Хачатрян Айк Гагикович, 1986 г.р.
Кешишян Артем Вазгенович, 1991 г.р.
Резервист Казарян Артур Норайрович, 1976 г.р.
Хачатрян Ованнес Аршавирович, 1983 г.р.
Саркисян Артем Норайрович, 1981 г.р.
Закарян Седрак Аревшатович, 1980 г.р.
Общее число погибших армянских военнослужащих составило 673.