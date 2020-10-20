Новости о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру и Бейлагану привели меня в ужас - баронесса Николсон

БАКУ/ Trend/- Я, как постоянный гость в Азербайджане, ужаснулась новостями о смертоносных ударах по Гяндже, Тертеру, Бейлагану и другим городам.

Об этом сказала Trend торговый посланник премьер-министра Великобритании в Азербайджане баронесса Эмма Николсон.

«Я испытываю чувство глубокого сострадания к простым людям, которые были убиты и ранены, а также к тем, чьи дома были разрушены.

Я была потрясена, когда узнала, что персонал, работающий в открытом в Тертере Британском учебном центре для детей, перемещенных в результате конфликта, был вынужден эвакуироваться. Как только появится возможность, Великобритания возобновит оказание помощи детям, пострадавшим от конфликта.

(Автор: Ляман Зейналова.)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn