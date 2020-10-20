Главы христианских религиозных общин Азербайджана выразили протест представленному Конгрессу США проекту резолюции

БАКУ /Trend/ - Главы христианских религиозных общин Азербайджана выразили решительный протест далекому от истины и ложно охарактеризованному проекту резолюции № 1165 в связи с Нагорным Карабахом, представленному первого октября 2020 года Конгрессу США членом Конгресса Джеки Спейером. В данной связи обращение было направлено госсекретарю США, президенту Сената, Послу по особым поручениям Госдепартамента США по вопросам международной свободы вероисповедания, спикеру Палаты представителей Конгресса США, главам партий демократов и республиканце Палаты представителей, членам Палаты представителей, Комиссии США по вопросам международной свободы вероисповедания, организации "В защиту христиан" (In Defense of Christians).

Как сообщили во вторник Trend в Государственном комитете по работе с религиозными структурами, в своем обращении конфессиональные лидеры заявили, что христиане на протяжении веков беспрепятственно осуществляли свое религиозное богослужение в Азербайджане, жили на основе своих моральных и культурных ценностей без каких-либо преград; общины и дома поклонений всегда были охвачены вниманием и заботой азербайджанского государства.

В обращении, акцентируя внимание на агрессии Армении против Азербайджана, было подчеркнуто, что армянские воинские подразделения оккупировали Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и 7 прилегающих районов, в результате чего более одного миллиона азербайджанцев, включая христиан и приверженцев других религий, стали беженцами и вынужденными переселенцами. Было отмечено, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту требуют безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских земель. Армения не выполняет этого почти 30 лет, целенаправленно срывает переговоры, а наше государство проводит мирную политику и демонстрирует конструктивную позицию на переговорах.

Особое внимание было сосредоточено на том, что в ходе военной провокации, инициированной армянской стороной 27 сентября, регулярным артиллерийским и ракетным обстрелам подвергаются находящиеся далеко от зоны конфликта населенные пункты - Гянджа, Мингячевир, Нафталан, Хызы, Абшерон, Горанбой, Дашкесан, Тертер, Барда, Агдам, Агджабеди, Евлах, Физули и Бейлаган, в том числе, историко-религиозные памятники. Было отмечено, что в результате попадания баллистической ракеты по Гяндже, выпущенной с территории Армении 11 октября, погибли 10 гражданских лиц, включая четырех женщин, свыше 30 получили ранения, разрушены десятки гражданских объектов и жилых зданий. Данные действия Армении были расценены как нарушение норм и принципов международного права, в том числе международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции от 1949 года. Было отмечено, что это представляет угрозу миру и безопасности в регионе.

Также было подчеркнуто, что на оккупированных территориях, наряду с другими религиозными объектами, были разрушены или арменизированы христианские храмы и памятники. В Азербайджане, напротив, продолжают жить свыше 30 тысяч армян, в центре Баку сохранена армянская церковь.

В конце обращения лидеры общин выразили уверенность в том, что проект резолюции № 1165 не будет принят, подчеркнув, что его отклонение будет во многом способствовать установлению мира и справедливости во всем мире.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)