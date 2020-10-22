Восстановление территориальной целостности Азербайджана, безусловно, легитимный процесс - грузинский эксперт

БАКУ /Trend/ - Восстановление территориальной целостности Азербайджана безусловно легитимный процесс, сказал Trend эксперт по международным отношениям, бывший депутат парламента Грузии Ираклий Гогава.

По его словам, Грузия бесспорно поддерживает принцип территориальной целостности международного права.

"Готовность Баку обеспечить безопасность с применением международных гарантий жителям Нагорного Карабаха снимает все вопросы скептиков. Сожалею, что долгий переговорный процесс не привел к результату и дело дошло до оружия. Ведь никто не хочет войны и человеческих страданий," -говорит эксперт.

По его словам, нельзя установить долгосрочный мир и стабильность, пока нарушается территориальная целостность государства, в данном случае Азербайджана.

"С другой стороны, нельзя не отметить небывалую консолидацию и мобилизацию азербайджанского общества. Разумным людям видно, что пока Армения увлекалась цветными революциями соросовского типа, Азербайджан строил государство, выстроил прагматичные отношения с ведущими странами и не позволял ни одной из мировых столиц или глобальных центров диктовать условия или правила как жить," - подчеркивает эксперт.

По его словам, важно, чтобы стороны соблюдали международные нормы по ведению военных действий и не допускали ненужные жертвы. Целью военных не могут быть мирные жители и мирные города.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)