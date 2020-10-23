Очередная ложь армян: Турецкие знаменитости представлены как "убитые азербайджанские военнослужащие" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Неся серьезные потери в боях и впавшая в панику армянская сторона нашла выход в провокациях в информационном пространстве.

В этот раз армянские медиа распространили военные кадры турецких знаменитостей, преподнеся их как "убитых азербайджанских военнослужащих", сообщает в пятницу Trend.

Общественное армянское радио представило певца Сардара Ортаджа и известного блогера Бурака Оздемира как азербайджанских военнослужащих. Эта провокация Армении распространена и в турецких медиа.

(Текст: Кямаля Сеидова.)