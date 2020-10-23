Нам постоянно врут и не дают снимать правду о происходящем - литовский журналист из оккупированного Ханкенди

Нагорно-карабахский конфликт 23 октября 2020 18:32 (UTC+04:00)
Нам постоянно врут и не дают снимать правду о происходящем - литовский журналист из оккупированного Ханкенди

БАКУ/Trend/ - Популярный литовский сайт Дельфи.ру опубликовал серию репортажей фотожурналиста Видмантаса Балкунаса из оккупированного Карабаха. В.Балкунас прибыл в контролируемую армянскими вооруженными формированиями часть Карабаха из Еревана. Он с трудом получил аккредитацию для освещения военных действий.

Как передает Trend, заметки журналиста раскрывают истинное положение дел в сепаратистском образовании и разоблачают агитационную армянскую политику. Описывая свои впечатления, журналист признается читателям, что увиденное им в зоне боевых действий расходится с тиражируемым вымыслом армянской пропаганды.

"...Самое неприятное, что на деле пока я ехал до границы меня никто не останавливал, связь работала без перебоя, а аккредитацию можно было получить на самой границе. И неприятно то, что такая же ситуация повторилась с въездом в Нагорный Карабах. Здесь снова тянули время. Сначала журналистов везли на своем транспорте, потом сказали самим искать транспорт. На следующий день заявили, что журналисты должны в обязательном порядке нанять местного экскурсовода. А его услуги здесь стоят несколько сотен евро", - пишет В.Балкунас, поражаясь стремлению нищего армянского правительства пополнить бюджет своих обездоленных граждан за счет рискующих в горячих точках иностранных журналистов.

Журналист признается, что смог получить аккредитацию за деньги: "В конце концов, с местной пресс-службой договорились, что водителю за поездку в столицу Нагорного Карабаха заплатят в три раза больше. В данном случае уже помог не опыт, а деньги".

Распространяемая армянскими журналистами и блогерами информация о свободном интернете в оккупированном Ханкенди - очередная ложь: "Коллеги какое-то время сидели в интернете, переписывались, но потом связь пропала. Это значит, что мы на территории Нагорного Карабаха".

Сепаратистский режим Карабаха разыгрывает специальные театральные представления для иностранных СМИ.

"...На самом деле обычно автобус с журналистами привозят на полчаса к разрушенным домам или к окопам, когда там ничего не происходит и стоит тишина. Иначе никто бы не рискнул.

Но ведь все приехали сюда, чтобы за полчаса снять войну. Ее нет. А материал нужен. И начинаются импровизации на уровне студенческого драмкружка. Кто-то ложится и начинает свой рассказ, даже не надев каску, кто-то прижимается к стене и драматическим голосом рассказывает, где он и какая опасность ему грозит. Однако в это время самую важную работу выполняет оператор. Он должен следить, чтобы случайно на заднем плане не появился кто-то из коллег журналиста... Боже упаси, я не хочу сказать, что все видеорепортажи разыграны. Таких меньшинство. Но их количество растет. И это вызывает беспокойство..."

Репортаж полностью изобличает ложь пропаганды армянского правительства о масштабных разрушениях жилых кварталов Ханкенди и Шуши: "В Ереване нам рассказывали, что Степанакерт (Ханкенди - ред.) разрушен, поэтому сейчас начнут бомбардировки других городов - азербайджанцы хотят нанести как можно больший ущерб, поскольку знают, что армянам все придется восстанавливать. Так подрывают экономику страны.

Мы проехали через весь город. Если не считать выбитые местами окна, центр города не разрушен. Это несколько удивило. Завтра, надеюсь, удастся увидеть больше.

Почему мне каждый раз хочется добраться до эпицентра событий? Потому что только в таком случае можно увидеть хотя бы долю правды. Когда мы сюда ехали, нам сказали, что Степанакерт (Ханкенди - ред.) полностью разрушен.

Миру показывают виды развалин, сгоревшие машины и остатки снарядов. Но в реальности в городе есть несколько серьезно разрушенных мест.

Надо понимать, что если разрушат 5% города, то именно эту часть и запечатлеют фотографы, а журналисты о ней напишут. Но оставшиеся 95% города мы не увидим.

Мы остановились у пресс-центра. Работники расположенного в подвале штаба еще раз дают нам короткие инструкции. Там проходят и пресс-конференции, есть беспроводной интернет. Вдоль стен сидят и работают несколько журналистов. На стульях сложены бронежилеты. Сегодня здесь спокойно. С утра не бомбили. Все немного расслабились. Интересная деталь - медиацентр размещен в школьном подземном тире".

Но самый важный момент в репортаже журналиста связан с церквью Казанчецоц в городе Шуша. Армянские власти обвиняли азербайджанскую армию в намеренном обстреле храма. Но журналист обнаружил пугающую правду: "Предполагают, что собор взорвали после того, как в интернете появилось видео с военными, которые молятся в этом храме. Считают, что это было сделано намеренно, специально целились в собор - над ним летал дрон.

Правда, трудно понять, почему до сих пор никто ничего не делает в соборе - не убирают обломки и следы взрыва. Скамьи, обломки стен и даже снаряда валяются в беспорядке. Возможно, это делают, чтобы дольше сохранить эту картину для приезжающих журналистов".

К тому же во время своей поездки по городу Шуша журналист установил, что "в разрушенном Доме культуре - униформы и каски... Мы осматриваем и фотографируем застрявшую в тротуаре, видимо, кассетную бомбу. Она не взорвалась. Как и в других местах - она обнесена разноцветной лентой и ждет саперов".

В.Балкунас рассказывает читателям и о подземной жизни в столице оккупированного Карабаха. Власти Армении обвиняют Азербайджан в нанесении ударов по жилым районам. Однако, как пишет сам журналист из подземельного мира Ханкенди, в этих подвалах прячутся военнослужащие: "Мое внимание привлекло, что в убежище этого здания прячутся как гражданские, так и военные лица.

Потом мы покидаем убежище и едем искать место, где разорвался снаряд.

Сначала сообщили, что снаряд попал в детский сад.

Мы пытаемся найти место взрыва. Безрезультатно. Я не понимаю, почему. Ведь должен быть дым, запах, следы разрушений.

Мы останавливаемся около одного многоквартирного дома. Забираемся в подвал. Нас встречают несколько местных жителей. Они нас принимают - как обычно в таких случаях. Пока коллеги говорят с мирными жителями, я замечаю в другом помещении военных в камуфляже.

Я не силен в военном праве, но мне сложно понять, как в гражданском здании в одном месте находятся мирные жители и вооруженные военные? Как же тогда можно осуждать удары по гражданским объектам?...".

Также журналист заметил в гражданских кварталах Ханкенди запрятанные ракетные установки: " В таком случае надо принимать и все правила игры. Если твои ракетные установки спрятаны в городским сквере, который потом уничтожает вражеская артиллерия - нельзя возмущаться, что погибли мирные жители. Или как можно обвинять противника в уничтожении Дома культуры, если там был склад военных припасов?

Или стоящая, пусть и замаскированная, в пригороде армянского городка, рядом с дорогой ракетная установка S300. Как это объяснить? Если вражеская разведка это заметит, по ней будут вести огонь. Скорее всего, пострадают мирные жители и гражданские объекты", - возмущенно отмечает журналист.

Литовский журналист приходит к выводу: "Ненависть к Азербайджану так и клокочет. Трудно осознать, как эти страны смогут общаться, если помирятся. Эти человеческие эмоции настолько глубокие, что изжить их можно, наверное, только через несколько поколений".

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