Армения - оккупант, она обязана пока не поздно освободить территории Азербайджана - ливанский политолог

БАКУ/Trend/- Армения, как страна-оккупант, пока не поздно должна освободить территории Азербайджана. Об этом сказал Trend ливанский политолог и исследователь Али Бакир.

Он отметил, что упорство Армении против Азербайджана и мирового сообщества ни имеет никакой юридической основы.

На самом деле решение нагорно-карабахского конфликта очень просто – Армении всего лишь нужно вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана.

«Проживание армяне в Нагорном Карабахе не повод для армянской оккупации», - сказал он.

Отметим, что в результате армянской агрессии против Азербайджана с 27-го сентября по 17-ое октября погибли 63 мирных жителей, 298 человек получили ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.