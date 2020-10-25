"Наш путь в Шушу!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Доблестная азербайджанская армия героически борется за освобождение родных земель от армянской оккупации, нанося по врагу сокрушительные удары.

На видеокадрах, которые представляет Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, военнослужащий азербайджанской армии говорит, что армия держит путь в Шушу:

"Наш путь в Шушу! Иншаллах, водрузим наш трехцветный флаг в Шуше! Слава азербайджанской армии, слава Верховному главнокомандующему! Карабах - это Азербайджан!".