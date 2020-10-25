"Наш путь в Шушу!" (ВИДЕО)

Нагорно-карабахский конфликт 25 октября 2020 19:20 (UTC+04:00)
"Наш путь в Шушу!" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Доблестная азербайджанская армия героически борется за освобождение родных земель от армянской оккупации, нанося по врагу сокрушительные удары.

На видеокадрах, которые представляет Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, военнослужащий азербайджанской армии говорит, что армия держит путь в Шушу:

"Наш путь в Шушу! Иншаллах, водрузим наш трехцветный флаг в Шуше! Слава азербайджанской армии, слава Верховному главнокомандующему! Карабах - это Азербайджан!".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США
У руководителя аппарата вице-президента США выявлен коронавирус
У руководителя аппарата вице-президента США выявлен коронавирус
Loading Bars
Лента новостей
Армянские ВС были вынуждены отступить, неся потери - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19:27
"Наш путь в Шушу!" (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19:20
Освобожденные от оккупации села Джебраильского и Зангиланского районов (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 19:05
Израиль передал помощь пострадавшей от армянских атак Гяндже Израиль 18:40
В Копенгагене решительно осудили армянский террор в Гяндже (ФОТО) Общество 18:37
В Нагорном Карабахе убит армянский террорист Нагорно-карабахский конфликт 18:33
Триумф Юсифа Эйвазова вместе с Пласидо Доминго, или как Армяне опять остались со своим большим носом (ВИДЕО, ФОТО) Культура 18:12
Азербайджанская армия ликвидировала высокопоставленного армянского военнослужащего Нагорно-карабахский конфликт 17:55
Уничтожены огневые точки армянских ВС - минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 17:50
Кабмин Израиля ратифицировал мирное соглашение с ОАЭ Израиль 17:38
Эрдоган подтвердил, что Турция не откажется от С-400, несмотря на позицию США Турция 17:33
За последние сутки в Иране от коронавируса скончались 296 человек Общество 17:06
Турция не боится санкций США из-за поддержки Азербайджана - Эрдоган Турция 17:06
Перед посольством России в Азербайджане проходит акция памяти 13-летнего Артура Маякова (ВИДЕО, ФОТО) Социум 16:54
У берегов Самоа произошло сильное землетрясение Другие страны 16:51
В Азербайджане за последние сутки выявлены 946 случаев инфицирования коронавирусом Общество 16:40
Армения и в своей стране лишает детей права на жизнь (ФОТО/ВИДЕО) Политика 16:26
В Баку продезинфицированы 554 улицы (ФОТО) Общество 16:11
Президенту пишут: Вы навечно останетесь в памяти как несокрушимый полководец, мудрый Президент и созидатель славной новейшей истории Азербайджана Политика 16:11
Армения признала потерю еще 11 военнослужащих Армения 16:03
Азербайджанские НПО обратились в соответствующие международные структуры в связи с привлечением Арменией детей к военным действиям Нагорно-карабахский конфликт 16:01
В Исламабаде осудили убийства армянскими ВС мирных жителей Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 15:47
Полиция Грузии установила личность мужчины, удерживавшего в банке более 40 заложников Грузия 15:46
Помощник Президента Азербайджана дал интервью ведущей египетской газете Al Ahram Политика 15:17
Подготовлен видеоролик о ракетном обстреле Гянджи армянскими ВС (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 15:15
В Канаде прошла акция протеста против армянского террора в Гяндже (ФОТО) Общество 15:12
Президент Ильхам Алиев: Если войну начал я, то почему я ждал 17 лет? Политика 15:04
Президент Ильхам Алиев: Мы брали на прицел военную инфраструктуру в Ханкенди, потому что военные базы расположены в городе Политика 15:03
Президент Ильхам Алиев: Проживающих в Америке, Франции, России армян не интересуют армяне Нагорного Карабаха Политика 15:00
США тоже знают, что Армения является террористическим государством - депутат Политика 14:56
Президент Ильхам Алиев: Работа, которую ведет Президент Трамп по урегулированию конфликта, полностью соответствует международным отношениям Политика 14:56
Президент Ильхам Алиев: Доказательств нарушения огня Азербайджаном нет, мы просто ответили Политика 14:55
Президент Ильхам Алиев: У нас нет серьезных социальных проблем. Коррупция есть везде, и мы ведем борьбу с ней Политика 14:49
Президент Ильхам Алиев: Новость о том, что в Азербайджане воюют поддерживаемые Турцией вооруженные сирийцы - очередной фейк Политика 14:43
Президент Ильхам Алиев: Инцидент в шушинской церкви произошел либо по ошибке, либо армяне сами совершили это, чтобы обвинить нас Политика 14:40
Президент Ильхам Алиев: Посредники не представляли нам никакого плана, связанного с предоставлением независимости Нагорному Карабаху Политика 14:37
В Калифорнии прошла акция протеста против армянского террора (ФОТО) Общество 14:34
Президент Ильхам Алиев о боях 1990-х годов: Мы не проиграли в войне, мы проиграли сражение Политика 14:32
Президент Ильхам Алиев: Во второй раз прекращение огня продолжалось всего две минуты, и Армения нарушила его Политика 14:29
В церкви в Гяндже проходит панихида по 13-летнему Артуру, погибшему в результате армянского террора (ФОТО) Общество 14:28
Президент Ильхам Алиев: Наступление начала Армения, мы должны были защитить себя и ответить Политика 14:27
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Губадлинского района (ВИДЕО) Политика 14:23
Военные атаки Армении на Азербайджан вдоль приграничных районов являются, согласно Уставу ООН, актами агрессии - Хикмет Гаджиев Политика 14:12
Иностранные наемники в Карабахе в составе армянской армии - ИМЕНА Политика 13:57
"Весь личный состав подразделения обладает высоким боевым духом" - азербайджанский лейтенант (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 13:37
ВС Армении обстреливают Агдам, Тертер и Агджабеди - минобороны Политика 13:26
В Армении растут цены - военная форма подорожала на 50% Армения 13:11
Мы радуемся освобождению азербайджанских земель от оккупации - иранский генерал Нагорно-карабахский конфликт 13:01
Евгений Михайлов обратился к армянам – Для Азербайджана это отечественная война (ВИДЕО) Политика 12:47
Убийство 13-летнего гражданина России - еще одно проявление армянского фашизма - депутат Политика 12:46
Завтра в Азербайджане будет до 26 градусов тепла Общество 12:36
Армения, которая использует в боях детей, должна быть привлечена к международной ответственности - эксперт Нагорно-карабахский конфликт 12:28
Азербайджанская Армия применяет высокоточное оружие против ВС Армении (ВИДЕО) Политика 12:15
Азербайджанская армия героически борется за освобождение родных земель от армянской оккупации (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 12:14
Одна за другой уничтожается военная техника, на фоне которой делал селфи Пашинян (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 12:02
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1,5 млн Россия 11:57
Назван район Баку с наибольшим количеством заражений коронавирусом Общество 11:54
Опубликована статистика заражения коронавирусом по Азербайджану Общество 11:53
Генпрокуратура Азербайджана предупредила распространяющих неофициальную информацию об армии (ВИДЕО) Политика 11:48
В Армении за сутки коронавирусом заразились еще 2314 человек Армения 11:40
В Армении арестован врач, продававший поддельные справки о наличии Covid-19 для уклонения от армии Армения 11:39
Минобороны Азербайджана призвало граждан не делиться в соцсетях фото и видео об операциях азербайджанской армии (ФОТО) Политика 11:37
В Грузии за сутки зафиксировали 1 928 случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:21
Казахстанская энергораспределительная компания привлечет услуги по ремонту оборудования Тендеры 11:20
Визит делегации парламента Франции в Армению носит односторонний и предвзятый характер - Хикмет Гаджиев Политика 10:55
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются более 348 тыс. человек Россия 10:41
Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу Fox News (ФОТО) Политика 10:20
До четырех тысяч тонн к 2030 году планируют довести объем выращиваемой рыбы в ВКО Казахстан 10:10
Меланья Трамп проголосует в день выборов президента США США 09:45
Национальная морская компания Казахстана привлечет работы по проектированию судна Тендеры 09:22
Армяне отступили в направлении Губадлы, неся большие потери - минобороны Политика 09:09
Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении - Список Политика 09:08
Азербайджанская армия заняла новые позиции в Ходжавендском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта Нагорно-карабахский конфликт 09:07
У руководителя аппарата вице-президента США выявлен коронавирус США 09:05
Трамп заявил, что надеется на сохранение республиканцами большинства в Сенате США 08:46
152 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:13
В Азовском море началась буксировка терпящего бедствие танкера Россия 07:52
Iran Air возобновляет все полеты в Европу, приостановленные из-за COVID-19 Иран 07:37
Советник вице-президента США Майкла Пенса заразился коронавирусом США 07:20
Богатейший человек Европы стал еще богаче В мире 06:49
Умер председатель Samsung Ли Гон Хи В мире 06:06
Роналду поздравил Нурмагомедова с защитой титула чемпиона UFC Спорт 05:27
Почти 20 тыс. инфицированных COVID-19 за сутки выявили в Италии Европа 04:51
Британия и ЕС приблизились к торговой сделке в результате переговоров в Лондоне Европа 04:25
Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года В мире 03:21
В Литве пройдет второй тур парламентских выборов Другие страны 02:28
Хабиб Нурмагомедов заявил, что провел последний бой в UFC Спорт 01:32
В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом Россия 01:21
Нурмагомедов победил Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC Спорт 01:00
В Афганистане ликвидировали одного из главарей "Аль-Каиды" Другие страны 00:44
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 313 Турция 00:30
Азербайджан берёт под прицел только легитимные военные цели врага - председатель молодежного объединения Бинагадинского района Политика 00:13
ВОЗ сообщила о рекордном росте случаев коронавируса за сутки В мире 00:11
Военнослужащие Азербайджана обратились к населению в связи с коронавирусом (ВИДЕО) Общество 24 октября 23:53
Aзербайджанская община американского штата Юта осуждает террористические действия Армении Политика 24 октября 23:30
Франция отозвала своего посла в Анкаре Турция 24 октября 23:09
Хикмет Гаджиев: Использование детей до 15 лет в качестве солдат - военное преступление (ВИДЕО) Политика 24 октября 22:59
Легендарная турецкая певица выразила слова поддержки Азербайджану Социум 24 октября 22:55
Международные организации проинформированы о прямом участии Армении в конфликте (ФОТО/ВИДЕО) Политика 24 октября 22:54
Уничтожена боевая техника ВС Армении (ВИДЕО) Политика 24 октября 22:36
Все новости