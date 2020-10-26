Азербайджан фактически выиграл войну, до этого остались какие-то считанные дни - политолог

БАКУ /Trend/ - Азербайджан фактически выиграл войну, до этого остались какие-то считанные дни, сказал Trend юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель.

Говоря о перспективах размещения миротворцев в зоне конфликта, Финкель отметил, что далеко не всегда наличие миротворцев может предотвратить военный конфликт.

Он сказал, что эффективность таких миротворцев, как голубые каски, силы ООН, российские и другие - это предмет спора, подчеркнув, что если посмотреть на большинство мировых случаев, то наличие миротворцев не могло предотвратить столкновение.

При этом он отмечает, что в истории есть и немало случаев, когда многие долго длившиеся и забравшие очень много жизней конфликты в мире замораживались с помощью миротворцев.

«Сегодня у нас две противоположные позиции – Азербайджан хочет полностью освободить Нагорный-Карабах и восстановить всецело свою территориальную целостность, вернуть земли, которые с точки зрения международного права считаются территорией Азербайджана. Армения, которая проигрывает в войне и каждый день теряет земли, безусловно хочет сохранить и застолбить с помощью российских миротворцев статус-кво, потому что если миротворцы придут сегодня, то Армения сможет сохранить больше захваченных земель, чем уже завтра», - добавил он, поясняя, что с каждым днем Армения теряет захваченные земли, поэтому с такой истеричностью и настойчивостью хотят, чтобы российские миротворцы вошли в Нагорный-Карабах.

«При всем при том, что война это трагедия и жертвы, я пока не вижу предпосылок к тому, чтобы российские миротворцы спешили попасть в зону конфликта. Мне кажется, что если это и надо было делать, то существенно раньше. Сейчас уже можно говорить о том, что Азербайджан фактически выиграл войну и до этого остались какие-то считанные дни», - он добавил.

По его словам, многие политологи России считают и Азербайджан и Армению маленькими игроками, а традиционно видит угрозу со стороны Турции, с которой у России было очень много войн.

«Сегодня, когда президентом Турции является Реджеп Тайип Эрдоган - личность очень сильная и неоднозначная для многих в мире, это у многих в России вызывает желание поставит заслон на пути, как им кажется турецкой угрозе. Но, как всегда есть аргументы в пользу одной и другой стороны , и сейчас не политологи, не лоббисты, не историки и не академические круги решают этот вопрос. Россия – это президентская республика и там задает тон внешней политике страны именно президент», - отметил он.

Говоря об обстреле Арменией азербайджанского нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Финкель добавил, что применение военный силы в отношении нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана является оголтелым актом терроризма: «Во-первых, это гражданский объект на котором работают мирные люди и такое нападение будет попадать под нарушение Женевской конвенции, запрещающей наносить удары по гражданскому населению и объектам. Во-вторых, это террористический удар не только по нефтегазовой сфере Азербайджана, но и по многим другим странам, которым Азербайджан поставляет нефть и газ и которые не являются сторонами в конфликте. Любой призыв к такого рода ударам является грубым нарушением любых юридических норм и общей человеческой морали», - сказал он.

(Автор: Джейла Алиева.)

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