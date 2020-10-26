Весь интернациональный народ Азербайджана сплотился и добьется победы - глава Русской общины

БАКУ /Trend/ - Весь интернациональный народ Азербайджана сплотился и добьется победы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин сказал на церемонии прощания с азербайджанским военнослужащим Дмитрием Солнцевым, погибшим в боях за освобождение земель Азербайджана от армянской оккупации.

"Я глубоко сожалею обо всех погибших и приношу соболезнования всему азербайджанскому народу, но я уверен, что эти жертвы не напрасны. Они отданы во имя блага всего народа Азербайджана - азербайджанцев, русских, лезгин, грузин, евреев, украинцев", - сказал глава Русской общины Азербайджана.

Отметив, что это Отечественная война, он выразил уверенность в том, что победа будет за Азербайджаном и земли страны будут освобождены от оккупации.

"Азербайджан и Карабах неделимы", - добавил Михаил Забелин.