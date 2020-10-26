Число скончавшихся в результате армянских провокаций достигло 65 - генпрокуратура Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана назвала число убитых и раненых мирных граждан Азербайджана в результате армянских провокаций.
Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе генпрокуратуры, в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов скончались 65 гражданских лиц, 297 получили ранения.
Помимо этого, разрушено 402 гражданских объекта, 90 многоэтажных жилых зданий и 2243 жилых дома.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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