В столице Швеции организовано шествие в знак протеста против террористических актов в Гяндже (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Объединение азербайджанской общины Швеции организовало “безмолвное” шествие от основного центра Стокгольма - “T-Central” (Ahleans), в знак протеста против террористических актов, учиненных Арменией в городе Гянджа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

В ходе шествия с участием азербайджанской общины участники акции, осуждая преступления, совершенные против гражданского населения, призвали международную общественность не оставаться безучастной к армянскому вандализму. На мероприятии прозвучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Молись за Гянджу!”, “Мы говорим террору - нет!”, “Остановите армянскую агрессию!”, “Мы хотим справедливости!”.

По окончании шествия, в школе “Карабах” была организована церемония почтения памяти. Участники мероприятия почтили светлую память наших мирных граждан, погибших в результате террористических актов, учиненных Арменией в Гяндже.