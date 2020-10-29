БАКУ /Trend/ - Ливанские правозащитники осуждают армянский вандализм в Бейруте. Об этом сказал в четверг Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву, член правления Международной ассоциации правозащитников Тарег Шандеб.

Шандеб отметил, что Ливанский центр правовых и политических исследований и защиты свобод осуждает действия ливанских армянских экстремистских группировок - сожжение ими турецкого флага и изображения Президента Турции.

«Продолжающийся вандализм некоторых армянских экстремистских группировок и их подстрекательство к межрелигиозной розни в Ливане требует, чтобы ливанские силы безопасности арестовали этих террористов и надлежащим образом наказали их», - сказал Шандеб.

Он отметил, что силы безопасности и судебные органы Ливана до сих пор не арестовали ни одного армянского преступника-экстремиста, которые ранее злоупотребляли отношениями Ливана с дружественной Турцией.

Также, органы безопасности и судебные органы Ливана не предприняли никаких действий против армянских экстремистов, которые нарушили ливанские законы и вербовали людей в качестве наемников, отправляя воевать их в оккупированный Нагорный Карабах против мирных азербайджанцев.

Он также отметил, что Азербайджан - дружественная страна и Ливан поддерживает с ней официальные дипломатические отношения.