Уничтожена РСЗО «Смерч», подвергшая обстрелу Барду (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Подразделения Азербайджанской Армии обнаружили огневую позицию РСЗО «Смерч» армянских вооруженных сил, подвергшей обстрелу мирное население и гражданскую инфраструктуру в городе Барда, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

29 октября около 15:18 точным огнем наших подразделений была уничтожена РСЗО «Смерч» противника.

Представляем видеокадры момента уничтожения вышеупомянутой РСЗО.