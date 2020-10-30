Встреча в Женеве Минской группы ОБСЕ по Карабаху будет закрытой для прессы

БАКУ/Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) провели в четверг в Женеве обмен мнениями об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в преддверии намеченной на пятницу встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме. Как передает Trend, об этом сообщил в пятницу ТАСС источник.

"В четверг состоялась встреча сопредседателей Минской группы, а на сегодня запланирована встреча с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что эти мероприятия "закрыты для прессы". По словам источника, на настоящий момент не известно, будет ли опубликовано по итогам дискуссий заявление. Первоначально встреча Минской группы с главами МИД двух стран была запланирована на 29 октября, однако затем ее перенесли на 30 октября. Сопредседатель от России Игорь Попов находится в Женеве с четверга.

25 октября сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Азербайджана и Армении договорились встретиться в Женеве 29 октября. Как отмечалось в сообщении ОБСЕ, цель состоит в том, чтобы "обсудить, договориться и начать реализацию в соответствии с будущим графиком всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми лидерами Азербайджана и Армении".