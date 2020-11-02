ВС Армении, неся потери, отступают - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Первого ноября в течение дня и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта.

Как сообщает Trend в понедельник со ссылкой на минобороны Азербайджана, боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта.

"Обороняющиеся подразделения армянских ВС, понеся потери в живой силе и боевой технике на различных направлениях фронта, были вынуждены отступить. Резервы оружия, боеприпасов и продовольствия противника на исходе. Имеется нехватка запчастей для автомобильной и другой военной техники.

В течение суток на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 «Град», 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника.

Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку", - говорится в сообщении.

(Редактор: Натаван Эфендиева)