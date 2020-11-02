ВС Армении обстреливают Агдамский и Агджабединский районы - минобороны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 06.00 ВС Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана.
Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
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