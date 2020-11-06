Боевики могут быть полезны на стороне Армении, а на стороне Азербайджана им делать нечего - турецкий генерал

БАКУ/Trend/ - Утверждения о том, что на азербайджанской стороне якобы воюют боевики из Сирии, не выдерживают никакой критики.

Как сообщает Trend, об этом заявил отставной бригадный генерал ВС Турции Осман Гази Кандемир.

«Азербайджанская армия оснащена по последнему слову техники. Зачем ей привлекать сирийских бойцов?», - отметил генерал в интервью азербайджанскому журналу Region Plus.

Он подчеркнул, что привлечение боевиков в нынешних боевых условиях нелогично.

«Разве могут сирийские боевики управлять БПЛА, передавать координаты позиций артиллерии противника? Может они из танков или из другой бронетехники стрелять будут? Или будут вести электронные операции против врага с использованием имеющегося современного военного оборудования?», - обратил внимание генерал.

На самом деле, по его мнению, наемников, а точнее боевиков РПK, использует Армения, потому что именно в сложившейся для нее оперативной обстановке есть необходимость в их использовании.

Например, они могут сражаться в качестве пехоты при обороне конкретной точки сопротивления. Или могут использовать противотанковые и бронебойные ракеты, сказал генерал.

«Террористы хорошо владеют легкими видами вооружений и противотанковыми ракетами, хорошо применяют средства ПВО против самолетов, вертолетов и БПЛА, летящих на малых высотах. Иными словами, в операционном плане боевики могут быть полезны на стороне Армении, а на стороне Азербайджана им делать нечего», - резюмировал Кандемир.