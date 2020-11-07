Армения уходит на Запад? ...Сможет ли?

БАКУ/Trend/ - План «А» для Еревана рассыпается на глазах. Надежды на военную помощь России и ОДКБ не оправдались, уверения о военном участии Турции и сирийских наемников на стороне Азербайджана оказались ложью, попытки придать войне религиозно-цивилизационный окрас произвели нулевой эффект. Пропагандистская машина Армении вместе с ее зарубежными филиалами буксует.

Большинство щупальцев спрута оказались обездвижены. Поэтому в Армении начали готовить почву для перехода к плану «Б».

«Предательство России не оставило нам выбора. Армения обязана порвать с ней и начать движение в сторону ЕС и НАТО».

Такие призывы делаются сегодня не только публичными персонами, но и рядовыми гражданами Армении в социальных сетях, и их частота прямо пропорциональна ухудшающемуся с каждым днем положению ВС Армении на Карабахском фронте.

Давно уже было очевидно, что как нынешние, так и предыдущие власти в Ереване рассматривали союзнические отношения с Россией исключительно сквозь призму гарантий по сохранению статус-кво в Карабахе.

Еще в 2018 году Джон Болтон, бывший в то время советником президента США по национальной безопасности, почти открытым текстом предлагал руководству Армении оптимальный для Еревана, а в реальности для Вашингтона, вариант действий: вернуть оккупированные территории Азербайджану, и уже спокойно, сняв фактор зависимости от России, дрейфовать на Запад.

Теперь, с исчезновением статус-кво в Карабахе, необходимость в российском покровительстве исчезает сама по себе, а значит, путь на Запад открыт. Так, по-видимому, рассуждают в Ереване, а армянская пресса пишет об этом открытым текстом:

«Наша страна, наш народ, партнеры Армении в демократическом, цивилизованном мире способны обеспечить безопасность нашего государства. От нас же потребуется воля, смелость, решительность. Только так можно сделать исторический выбор в пользу европейской Армении. Наша страна должна выйти из всех путинских проектов - из ТС и ЕАЭС, а также из ОДКБ».

Пока руководство Армении все еще пытается избежать полного поражения в войне, надеясь на «Искандеры», наемников, поставки оружия, наступление холодов, на изменение позиции США по итогам президентских выборов, на чудо, в конце концов.

Однако, судя по подобным комментариям, молчанию немногочисленных пророссийски настроенных армянских политиков, а также по тому, что Пашинян, после месяца поражений в Карабахе, все еще находится у власти, политическая элита Армении, так же как и большинство ее населения, морально готовы разорвать дружбу с Россией и слиться в объятиях с Западом.

Это будет очередной трагической ошибкой Армении.

Азер Ахмедбейли