Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме – Лавров

БАКУ/Trend/ - Российско-турецкий мониторинговый центр будет работать исключительно в дистанционном режиме.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Границы мобильности турецких наблюдателей ограничиваются теми географическими координатами, которые буду определены для расположения, размещения создаваемого российско-турецкого мониторингового центра на территории Азербайджана, на той части территории, которая не приближена к Карабаху, и которая будет дополнительно согласована для учреждения, как я уже сказал, совместного мониторингового центра. Центр будет работать исключительно в дистанционном режиме, используя технические средства объективного контроля, включая беспилотники и прочие технологии, которые позволяют определять ситуацию на земле в Карабахе, прежде всего на линии соприкосновения, определять какая из сторон соблюдает, а какая может нарушать условия прекращения огня и всех боевых действий», - сказал он.

(Редактор: Наталья Кочнева)