«АзИз» организовала онлайн-конференцию, посвященную победе Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Окончанию военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта и победе Азербайджана была посвящена онлайн-конференция, организованная международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз».

По сложившейся традиции онлайн-конференция началась с поэзии: ученик четвёртого класса одной из хайфских школ Юсиф Гаджиев продекламировал на азербайджанском языке стихотворение Народного поэта Азербайджана Мамеда Рагима «Мой Азербайджан».

Особым гостем международной онлайн-конференции был депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Pеспублики, член межпарламентской группы Азербайджан-Израиль, политолог, заместитель генерального директора aгентства международной информации TREND, писатель и общественный деятель Арзу Нагиев.



Поблагодарив директора Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяну Сальман за приглашение к участию в таком важном праздничном мероприятии, Арзу Нагиев рассказал об итогах войны между Арменией и Азербайджаном, которая началась в результате провокационных действий армянских вооружённых сил 27 сентября. В результате контрнаступательных военных действий Азербайджанскими Вооружёнными силами были освобождены исконно азербайджанские территории, оккупированные Арменией. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и вернул свои территории - в Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. Арзу Нагиев поблагодарил израильское государство, своих израильских друзей – выходцев из Азербайджана за поддержку позиции Азербайджана в данном конфликте, особо отметив материальную помощь международного благотворительного фонда СТМЭГИ, возглавляемого уроженцем Азербайджана Германом Захарьяевым.



С израильской стороны гостями встречи были мэр города Маалот-Таршиха, уроженец Баку Аркадий Померанец, поделившийся тёплыми воспоминаниями о Баку и желанием в ближайшем будущем приехать в Азербайджан вместе со своими детьми, чтобы они поближе познакомились с родиной предков.



Первый вице-мэр города Йокнеама Роман Перес рассказал, как он следил за всем происходящим в последнее время в Азербайджане, переживал за своих друзей в Баку и в городе-побратиме Йокнеама - Габале, которая, несмотря на отдалённость от зоны военных действий, тоже обстреливалась со стороны ВС Армении.



Вице-мэр города Холон, бакинец Михаил Сутовский довольно подробно рассказал о политической стороне нагорно-карабахского конфликта, перспективах дальнейших действий Азербайджана в информационной сфере во избежание провокаций со стороны армянских националистов.



Заместитель мэра города Кирьят-Бялик, член правления ассоциации «АзИз» Нюма Рачевский в своём выступлении отметил, что от имени его города за подписью мэра Эли Дукорского было подготовлено письмо с выражением солидарности и поддержки азербайджанского народа в его справедливой борьбе. Нюма Рачевский рассказал также о своём визите в Азербайджан в составе израильской группы глав муниципальных советов израильских городов, когда он подписал договор о городах-побратимах между Кирьят-Бяликом и городом Исмаиллы.



Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак поздравил всех присутствующих с праздниками, отмечаемыми в Азербайджане в ноябре - Днем Государственного флага, Днем Конституции, Днем национального возрождения и прибавившимся к ним Днем Победы славных азербайджанских Вооружённых сил над армянскими оккупантами, ознаменовавшим восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики.



Далее с вопросами, комментариями и предложениями выступили члены правления "АзИз" Исаак Пресс и Аяз Азизов, канадский гость вечера Иосиф Кейлихис и молодой активист организации Орхан Расулзаде.