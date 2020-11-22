Подготовлено повторное обращение Омбудсмана в Красный Крест и ООН по поводу пленных азербайджанских солдат

БАКУ /Trend/ - В связи с грубым нарушением норм международного права и гуманитарного права в отношении азербайджанских солдат, попавших в плен в ходе военных действий вследствие очередного акта военной агрессии Армении против Азербайджана с сентября этого года, а также пытками, унижениями и другими фактами, 12 ноября Уполномоченный по правам человека Азербайджана (Омбудсмен) Сабина Алиева направила обращения в соответствующие международные организации.

Как сообщили Trend в воскресенье в секторе по информации и связям с общественностью Аппарата Омбудсмена, в обращении выражено требование о принятии важных шагов по проведению международными организациями соответствующего расследования с отражением фактов бесчеловечного обращения с азербайджанскими военнопленными со стороны вооруженных сил Армении, по прекращению незаконных действий в отношении азербайджанских военнопленных, их возвращению Азербайджану в соответствии с требованиями международного права, в том числе определению международно-правовой ответственности за действия политического руководства Армении, грубо нарушающего права и свободы человека и совершающего военные преступления.

"Наряду с вышеуказанным следует отметить, что вопрос в связи с захваченными армянскими военными в плен азербайджанскими солдатами Амином Мусаевым и Байрамом Керимовым с первого дня находится в центре внимания Омбудсмана, и в связи с этим уже подготовлено повторное обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН", - отметили в аппарате.