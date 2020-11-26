Сенат Франции предал демократические ценности – правительство Турции

БАКУ /Trend/ - Принимая проект резолюции о признании так называемой "Нагорно-карабахской республики", Сенат Франции предал демократические ценности.

Об этом сказали в четверг Trend в правительстве Турции.

Было отмечено, что подобные действия Сената - не что иное, как применение двойных стандартов.

«Мы призываем Францию уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - сказали в правительстве Турции.