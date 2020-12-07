Сотрудники аппарата Омбудсмена Азербайджана посетили армянских пленных и заложников

БАКУ /Trend/ - По поручению Уполномоченной по правам человека (Омбудсмена) Сабины Алиевой, продолжается посещение без предупреждения членами Национальной превентивной группы по предотвращению пыток мест временного содержания, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Аппарат Омбудсмена.

Посещения нацелены на то, чтобы ознакомиться с условиями содержания в этих учреждениях, условиями обращения с задержанными лицами, пленными и заложниками, обеспечением их прав. Во время очередного посещения в индивидуальном порядке были приняты пленные и заложники из Армении, выслушаны их обращения, им на их языке были разъяснены их права, представлены законодательные акты об их правах.