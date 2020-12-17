Турецкий телеканал Haber Global TV показал спецрепортаж из Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Турецкий телеканал Haber Global TV представил специальный репортаж из освобожденного Кельбаджарского района Азербайджана.

Как передает в четверг Trend, корреспондент телеканала в Кельбаджаре Осман Гиргин напоминает в начале репортажа, что в результате нападений армян в 1993 году азербайджанцы, жители Кельбаджара, три дня в морозную погоду шли босиком по тропинкам, оказавшись, в итоге, вынужденными переселенцами на своих же землях. В репортаже также показываются кадры тех ужасных моментов. Было отмечено, что в регионе, который 27 лет был под оккупацией вооруженных сил Армении, везде видны следы разрушений и пожаров.

Из кадров отчетливо видно, что, покидая территории, армянские захватчики сожгли дома, совершили против флоры и фауны Азербайджана настоящий геноцид. Все здесь разрушено и уничтожено.

Вниманию зрителей также были представлены надписи, оставленные на стенах солдатами азербайджанской армии в качестве знака их прибывания на освобожденных землях.

В репортаже подчеркивается, что в Кельбаджаре уже развевается трехцветный азербайджанский флаг. Ведется большая работа для безопасности региона и возрождения жизни в этих местах.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)