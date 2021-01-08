ЕС обсуждает условия возможного вовлечения в работы в пострадавших от карабахского конфликта районах
БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) в сотрудничестве с международными организациями, такими как ООН, обсуждает модальности и условия возможного вовлечения в работы в районах, пострадавших от карабахского конфликта.
Об этом сказал Trend в пятницу пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано.
Он напомнил, что на заседании Совета сотрудничества ЕС-Азербайджан 17 декабря прошлого года вице-президент Еврокомиссии Джозеп Боррелл подтвердил, что ЕС готов внести вклад в усилия по достижению мира, в том числе посредством поддержки постконфликтного восстановления.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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